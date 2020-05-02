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هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والجيزة.. والبحوث الفلكية: مصدرها جزيرة كريت

03:38 م السبت 02 مايو 2020
هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والجيزة.. والبحوث الفلكية: مصدرها جزيرة كريت

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هزة أرضية بقوة 6.3 ريختر ضربت جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهزة الأرضية كانت قوية، وشعر بها سكان القاهرة والجيزة، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون للزلزال موجات ارتدادية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية جزيرة كريت

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