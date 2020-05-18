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خدمات الصحة ومخازن الأدوية.. "مدبولي" يتابع تطورات أعمال صندوق مصر السيادي

11:02 ص الإثنين 18 مايو 2020
خدمات الصحة ومخازن الأدوية.. "مدبولي" يتابع تطورات أعمال صندوق مصر السيادي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.

وتناول أيمن سليمان، عرض خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل والكهرباء، بالاضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، وقطاعات أخرى مختلفة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل المشروعات والجدول الزمني لتنفيذها، مضيفًا أنه توجد رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة مع صندوق مصر السيادي، في ظل المرونة الكبيرة للاقتصاد المصري، وقوة ما يمتلكه الصندوق من أصول، بما يمكنه من جذب رؤوس أموال أجنبية تساهم بدورها في تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي هالة السعيد فيروس كورونا

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