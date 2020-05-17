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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة ٥ مشروعات قوانين

12:57 م الأحد 17 مايو 2020
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة ٥ مشروعات قوانين

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوى:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال جلسته، التصويت النهائى على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

كما يتضمن الجدول مناقشة 5 مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وايضا تضمن الجدول، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الذي انتهى خلال الجلسات الماضية من مناقشة 50 مادة من مواده البالغ عددها ٢٤٩ مادة. ​

علي عبدالعال الجلسة العامة مجلس النواب

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