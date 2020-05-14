لم أتقاض أجرا.. رمضان عبدالمعز يكشف كواليس مشهد "الاختيار"

كتب - محمود مصطفى:

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن مشاركته في أحد مشاهد مسلسل "الاختيار"، جاءت بدافع أنه عمل وطني، لا يقل عن الأعمال التاريخية مثل مسلسل "عمر بن العزيز"، متابعا: "لم أتقاض أي أجر عن المشهد".

وأضاف عبدالمعز في تصريحات لمصراوي، الخميس: " تواصل معي القائمون على المسلسل، وحدثوني عن المشهد وأكدوا لي أنه عمل وطني في المقام الأول، وأبلغتهم بالموافقة، وخرج المشهد بالشكل الذي رآه الكثيرين في حلقة الأمس".

وتابع الداعية الإسلامي:" لم أقم بأي بروفات قبل المشهد، وكل ما ذكرته كان ارتجاليا، واديته كأني داخل محاضرة، خاصة وأن معظم الحاضرين كانوا مجندين حقيقيين بالقوات المسلحة، وكان الصف الأول الذي يجلس أمامي مباشرة من الفنانين".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز:" حرصت خلال المشهد على تعريف معنى كلمة كفر، وهل يحق لأحد إطلاقها على أحد ومتى يتم إطلاقها، وأكدت أن التنظيمات الإرهابية تلعب بالنصوص، وتستخدمها لتحقيق أغراضها".

وقال الداعية الإسلامي: "التنظيمات المتطرفة ظلمت الإمام ابن تيمية الذي هو بريء تماما من تكفير أحد"، مشيرا إلى ابن تيمية ذهب لقائد التتار حينما هاجموا المسلمين، بسبب الأسرى، وقال له قائد التتار سنترك الأسرى المسلمين، وقال له ابن تيمية " المسيحيون واليهود أولا، بما يؤكد أنه كان مدافعا عن أهل الكتاب".

وأشار إلى أن آراء وفتاوى ابن تيمية كانت في زمن وظروف معين، وكان هناك أعداء يهاجمون المسلمين والدولة، وأطلق فتاواه لهذا السبب.

فيديو مشهد الشيخ رمضان عبدالمعز في مسلسل الاختيار