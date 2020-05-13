غدا.. آخر موعد لصرف الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

بدأ العد التنازلي لاستكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن منحة الـ 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الانتهاء من استكمال صرف الدفعة الأولى سيكون في الساعة الرابعة من عصر الخميس من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

وكشف الوزير في بيان اليوم، أن الذين صرفوا المنحة أمس الثلاثاء من المستحقين من خلال 3083 منفذا للبريد على مستوى الجمهورية بلغ 65 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى 623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتى الساعة الرابعة من الخميس آخر يوم في الصرف للمتخلفين.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح سعفان، أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل مليار و18مليون و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية للوزارة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.