كورونا" معركة وعي.. برلماني يطالب شركات الاتصالات برسائل توعوية لمواجهة الفيروس

كتب- أحمد علي:

طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة أن يكون لشركات الاتصالات في مصر تحركات توعوية أكثر في مواجهة فيروس كورونا في ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيًّا إلى طبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طلعت إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن معركة مواجهة كورونا أصبحت معركة وعي أكثر من أي شيء آخر، ومن ثم الجهود الخاصة بالمواجهة لابد أن تكون في هذا الإطار بشكل فعال، ومن باب أن شركات الاتصالات هي القادرة على الوصول إلى كل المواطنين على حدة بمختلف المحافظات، فمن الضروري أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار التوعوي.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الدور التوعوي يكون في إطار سُبل التعايش والعودة إلى الحياة تدريجيًّا، سواء من تحقيق أعمال النظافة؛ خصوصًا غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرًا إلى أن توعية الشعب بهذه الخطوات لابد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات؛ حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول، ومن ثمَّ وصول رسالة التوعية إليه ستكون بسهولة.

واختتم البرلماني حديثه بالتأكيد أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف ستظل الأفضل؛ كونها استهدفت صحة وسلامة المواطن، وفي مساعيها للعودة تدريجيًّا تستهدف ذلك أيضًا حرصًا على مستقبل الدولة المصرية وتحدياتها الكبيرة ومصلحة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله.