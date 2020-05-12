قرينة الرئيس في يوم التمريض: أیدي طیبة تجسد معاني التضحیة

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم.

وتابعت: "فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم.