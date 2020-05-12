قرينة الرئيس في يوم التمريض: أیدي طیبة تجسد معاني التضحیة
كتب- محمد عبدالناصر:
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم.
وتابعت: "فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم.
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