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قرينة الرئيس في يوم التمريض: أیدي طیبة تجسد معاني التضحیة

05:21 م الثلاثاء 12 مايو 2020
قرينة الرئيس في يوم التمريض: أیدي طیبة تجسد معاني التضحیة

انتصار السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم.

وتابعت: "فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم.

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