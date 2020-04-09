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لجهودها في مواجهة الفيروس.. الأوقاف: ألف درع واق من كورونا لوزارة لصحة

11:41 م الخميس 09 أبريل 2020
لجهودها في مواجهة الفيروس.. الأوقاف: ألف درع واق من كورونا لوزارة لصحة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التبرع بألف درع واق من فيروس كورونا، الذي أنتجته المجموعة الوطنية للاستثمارات، لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، إلى أنه في ظل الطلب الكبير على درع الوجه الواقي الشفاف من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لما يتمتع به من جودة ومواصفات عالية، وسعر لا يمكن مقارنته بأي مثيل في الأسواق على الإطلاق، كانت مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، والدعاة التابعة للوزارة، أول المستشفيات التي حصلت على طلبية من هذه الدروع الشفافة الواقية للوجه.

وأشارت إلى أن تكلفة الدروع المقدمة كتبرعات لوزارة الصحة، سيتم التكفل بها من الموارد الذاتية لباب البر، تقديرًا لما تقوم به وزارة الصحة وأطقمها الطبية والمعاونة من خدمة جليلة للمجتمع في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة المجموعة الوطنية للأوقاف بسرعة توريد الكمية، لتقوم الوزارة بدورها بتسليمها لوزارة الصحة كدفعة أولى.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت إنتاج المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة للوزارة، قناع شفاف واقي للوجه، يحمي من فيروس كورونا، بقيمة 50 جنيه للقناع الواحد.

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