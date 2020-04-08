مؤشر مصراوي| وفيات "كورونا" تتجاوز 80 ألفًا: أمريكا 2000 والصين صفر

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

لليوم الثاني تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حصيلة وفيات بين الدول المتضررة من فيروس "كورونا" إذ بلغت في 24 ساعة 1939 حالة وفاة.

وجاء ذلك فيما حلت إيطاليا في المركز الأول من حيث إجمالي حالات الوفاة بـ17 ألفًا و127 حالة وفاة، تلتها إسبانيا بـ14 ألفًا و45 حالة وفاة، فيما جاءت أمريكا ثالثًا بـ12 ألفًا و722 حالة وفاة، ولم تُسجل الصين أي حالات وفاة.

ووصل إجمالي حالات الوفاة عالميًا بفيروس "كورونا" 81 ألفًا و865 حالة وفاة في الفترة من 29 يناير الماضي وحتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس.

وظهر "كوفيد 19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر منها إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل الجاري.

ويمكنك عبر مؤشر "مصراوي" التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لوفيات "كورونا" كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للوفيات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلاً لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميًا منذ يناير الماضي.