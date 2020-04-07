"هخبي عليكم ليه".. السيسي عن التشكيك في الدولة: اللي بيحصل ملناش ذنب فيه

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية وعي المصريين لمواجهة الأزمات المختلفة، محذرا من الانسياق خلف الشائعات وفقدان الثقة في الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد:

"إجراءات الدولة المتخذة والتي تتخذ دائما، فيه موضوع عايز أكلمكم فيه موضوع التشكيك وهدم الثقة في أنفسكم وحكومتكم وقيادتكم مينفعش، دي مواجهة هتستمر".

وتابع الرئيس: "افتكروا في كل مرحلة قالوا قناة السويس مش هتتعمل، ولما اتعملت قالوا الفلوس بتاع الناس الدولة مش هتسددها، قالوا المشروعات مش هيقدروا وقدرنا مع بعض، اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا لأ ده بيستهدف معنوياتنا في المواجهة، وهذه المواجهة لن تنتهي أو توافقوا يبقوا جزء من الدولة تاني يهادنوكم 3 أو 4 سنوات لغاية ما ينظموا أنفسهم تاني ويبقوا موجودين"

وأوضح الرئيس: "أنا بستدعي الكلام ده علشان عملية التشكيك، أنا قولت ده وهكرره، هخبي عليكم ليه الدنيا كلها بتواجه المشكلة دي وملناش ذنب فيه".

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