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وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى لتقديم الدعم اللازم لتخطي أزمة كورونا

01:51 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى لتقديم الدعم اللازم لتخطي أزمة كورونا

الفريق أول محمد زكي

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تسعى لتقديم سبل الدعم اللازم لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر ومعدات وأطقم القوات المسحلة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا

وأضاف وزير الدفاع، أن القوات المسلحة تطوع إمكانياتها لخدمة شعب مصر في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أبناء القوات المسحلة يبعثون برسالة طمأنة لشعب مصر في مواجهة كورونا.

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