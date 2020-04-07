بالأرقام.. رئيس هيئة الإمداد والتموين يكشف حجم الأعمال لمواجهة كورونا

كتب يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أركان حرب وليد حسين، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، توفير 400 سرير منهم 300 سرير رعاية مركزة لصالح القطاع المدني لدعم مواجهة كورونا.

وقال حسين خلال الكلمة التي ألقاها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعدات الجيش الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إنه هناك 10 آلاف من من المحاليل المختلفة تستخدم في أعمال التطهير الجارية لمكافحة كورونا.

وأشار إلى توفير 11 جهازا لتطزير عينات التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، لافتا إلى تخصيص 32 خط إنتاج متحرك لدعم قدرات إنتاج الخبز.