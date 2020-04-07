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السيسي يتمنى شفاء بوريس جونسون.. ويؤكد: كورونا قدم درسا لتضامن الشعوب

12:59 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
السيسي يتمنى شفاء بوريس جونسون.. ويؤكد: كورونا قدم درسا لتضامن الشعوب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.

وأضاف السيسي عبر صفحته على فيسبوك منذ قليل: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".

وتابع: "أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة...

حفظ الله مصر و شعوب العالم".

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بوريس جونسون السيسي فيروس كورونا

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