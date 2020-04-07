السيسي يتمنى شفاء بوريس جونسون.. ويؤكد: كورونا قدم درسا لتضامن الشعوب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.
وأضاف السيسي عبر صفحته على فيسبوك منذ قليل: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".
وتابع: "أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة...
حفظ الله مصر و شعوب العالم".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1322
عدد المصابين
-
259
عدد المتعافين
-
85
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1347343
عدد المصابين
-
284882
عدد المتعافين
-
74769
عدد الوفيات
إعلان