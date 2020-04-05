​"القومي للمرأة": طبيبات وممرضات مصر يخضن حربًا ضد "كورونا"

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية وأمانته العامة، تقديم الشكر إلى الكادر الطبي المصري، وبالأخص طبيبات وممرضات مصر العظيمات لدورهن الجليل خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم أجمع في ظل اجتياح فيروس "كورونا المستجد".

وثمنت الدكتورة مايا مرسي تضحيات طبيبات وممرضات مصر، مؤكدة أنهن يخضن الآن حربًا ضد وباء جائح، ويتصدرن له بكل قوة وشجاعة، وفي الوقت الذي يلتزم جميع أفراد المجتمع منازلهم، تحارب الطبيبات والممرضات الوباء.

وأكدت مرسي، أن التاريخ سيكتب هذه البطولات بحروف من نور، ولن ينسى الوطن هذا الدور العظيم والمشرف لهن، فكما كانت المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن في ثورة 30 يونيو فالطبيبات والممرضات الآن هن خط الدفاع الثالث عن الوطن في مواجهة هذا الوباء الجائح.​