ألبوم صور.. مصر تحت سماء العاصفة​

تصوير- روجيه أنيس ونادر نبيل وإسلام فاروق ومحمد بكار وشروق غنيم:

ضربت القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، عاصفة ترابية، ورياح مثيرة للرمال، منذ الصباح الباكر.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بدأت صباح اليوم بشكل كبير على أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة ستتهي بنهاية اليوم الأحد، لافتًا إلى أن الكتلة الهوائية المؤثرة التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح ستتغير في فترات الليل، وستهدأ الأتربة.

وأضاف شاهين لمصراوي، بدابة من مساء اليوم ستتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن اليومين الماضيين، موضحا أن درجات الحرارة بداية من غدا الاثنين ستتراوح بين 62 لـ27 درجة على القاهرة و22 على السواحل الشمالية.