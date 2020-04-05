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إعفاء "المنشآت السياحية" بنسبة 50% من اشتراكها للعام الحالي بسبب كورونا

03:35 م الأحد 05 أبريل 2020
إعفاء "المنشآت السياحية" بنسبة 50% من اشتراكها للعام الحالي بسبب كورونا

غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري

كتب - يوسف عفيفي:

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، إعفاء جميع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة من نسبة 50% من قيمة اشتراكاتهم بالغرفة عن العام الحالي 2020 وذلك لتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها المنشآت، نتيجة للظروف التى تمر بها حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم الاحد والذي تم عقده بالفيديو كونفرانس.

وقرر المجلس رد قيمة 50% من قيمة الإشتركات للمنشآت التي سددت قيمة الاشتراكات كاملة خلال الفترة السابقة من العام الحالي وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإداري للغرفة.

عادل المصري غرفة المنشآت السياحية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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