السيسي: أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل في كل عام، يعد يومًا للرحمة والألفة والطمأنينة.

وأضاف الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، الذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم".

ودعا السيسي، الجميع إلى مشاركة أطفالهم الاهتمام والرعاية لأنهم أمل مصر ومستقبلها.