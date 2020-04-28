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10 توصيات من العمل الدولية لمصر قبل العودة للعمل بشكل كامل

02:16 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
10 توصيات من العمل الدولية لمصر قبل العودة للعمل بشكل كامل

إيريك أوشلان

كتب- أحمد جمعة:

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنه عند العودة إلى العمل، فإنه من المهم لوزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات المصرية وغيره من جمعيات رجال الأعمال والنقابات العمالية التأكد من إجراءات السلامة والصحة المناسبة لحماية العمال، كما أن الحوار الاجتماعي هو المفتاح لحماية العمال مع الحفاظ على مستوى الأنشطة، ويجب على الشركات الاستمرار في نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه في أماكن العمل.

كما أوصى، بحسب مؤتمر اليوم، الشركات باستخدام الكاشف الحراري يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.

كما أوصى بتوزيع الكمامات والمطهرات على جميع العاملين والإدارة والتأكد من استخدامها بشكل صحيح، والتطهير المستمر لمواقع العمل مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل.

ودعا لمراعاة المسافات بين العمال، بما في ذلك أثناء فترات الراحة واستخدام الأواني البلاستيكية أو الورقية وغيرها من الإجراءات لحماية صحة العمال، ومنع انتشار فيروس كورونا.

إيريك أوشلان منظمة العمل الدولية وزارة القوى العاملة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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