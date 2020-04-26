"مصراوي" يكشف هوية البرلماني المتهم بالاعتداء على النيل.. ويعترف: إزالة المخالفة على نفقتي

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر برلمانية مسؤولة، عن أن النائب المتهم بالتعدي على نهر النيل، وأصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانًا خاص به صباح السبت، هو النائب "عصام إدريس" عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب دائرة أبوالنمرس والحوامدية.

وقالت وزارة الري، في بيان لها السب، إن أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أزالت جميع أشكال التعدي التي تمت بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، على مسطح يتجاوز 5 آلاف متر مسطح.

وأضاف علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، في بيان لوزارة الري، اليوم السبت، أن فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة، مازالت تتابع العمل لرد الشيء لأصله، وإزالة أي آثار للتعدي وذلك على نفقة المخالف.

من ناحية أخرى، أكد النائب عصام إدريس لـ"مصراوي" أنه هو المقصود بالفعل في بيان وزارة الري، وأوضح أن حقيقة ما حدث أنه قام بتعلية 5000 متر ملكيته الخاصة، نظرًا لأن قطعة الأرض منخفضة وتغمرها المياه، وأصبحت لا تصلح للزراعة، كما أن انخفاضها يتسبب في إهدار جزء كبير من مياه النيل.

وأضاف أن ما فعله اعتبرته وزارة الري مخالفة، ونفذت حملة لإزالة ما وصفته بالتعدي، مضيفًا أنه قلارر الانصياع لقرار الإزالة على أن تتم تسوية الارتفاعات بمعدات على نفقته الشخصية.

وأشارت وزارة الري في بيانها، إلى أن القطاع ينتهز الفرصة للتأكيد أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهرنا الخالد، وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.



اقرأ أيضًا:

- تمت بمعرفة عضو مجلس نواب.. الري تزيل مخالفات على نهر النيل



