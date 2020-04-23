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مدبولي: نراقب الأوضاع أسبوعيًا وإجراءات شديدة حال تزايد إصابات كورونا

04:05 م الخميس 23 أبريل 2020
مدبولي: نراقب الأوضاع أسبوعيًا وإجراءات شديدة حال تزايد إصابات كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا حدثت زيادة في أعداد الإصابات بكورونا وخرج الأمر عن السيطرة سيتم اتخاذ إجراءات شديدة للسيطرة على الأمر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: سنراقب الأمر بشكل أسبوعي، وسيتم اتخاذ إجراءات سواء بعودة خدمات أخرى أو اتخاذ قرارات أشد للسيطرة على الوضع.

وتابع: سيتم دراسة السيناريوهات خلال الأيام المقبلة لعودة القطاعات إلى العمل على سبيل المثال السياحة الداخلية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وكل هذا مرتبط بتعامل المواطنين.

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