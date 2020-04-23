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رئيس الوزراء: بدء توزيع عدد من مصابي كورونا على المدن الجامعية ونزل الشباب

03:05 م الخميس 23 أبريل 2020
رئيس الوزراء: بدء توزيع عدد من مصابي كورونا على المدن الجامعية ونزل الشباب

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يوجد تنسيق بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسئولة عن المنظومة الصحة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: بدأنا في الفصل بين المرضى الإيجابيين ولا تظهر عليهم أعراض أو المتعافين من الأعراض لكن التحاليل إيجابية وستأخذ وقتها في الانحسار.

وتابع: بدأنا أخذ هذه الفئات في مناطق زي المدن الجامعية ومدن الشباب أو الفنادق ونعي المجال للأطقم الطبية في المستشفيات للتركيز على المصابين بأعراض متوسطة أو كبيرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصابي كورونا فيروس كورونا المدن الجامعية

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