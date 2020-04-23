الحكومة توافق على تعديل قيم الإسناد للشركات المنفذة للقوس الشمالي من الدائري الإقليمي
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، وذلك دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 15/4/2020.
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