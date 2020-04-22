"عبدالعال" يطالب النواب بالتزام المنازل حال إصابتهم بأعراض السخونية

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بالتزام المنازل، وعدم القدوم للبرلمان حال ظهور أية أعراض عليهم.

جاء ذلك قبل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتي ناقشت عدة قوانين واتفاقيات مهمة.

وأضاف رئيس البرلمان: مش مجرد ما ترتفع الحرارة نتعامل مع الأمر على إنه سخونية عادية وناخذ بنادول وتيجي المجلس.

وتابع رئيس مجلس النواب: أتمنى ألا يصاب أي منكم بأي مكروه.​