"البحوث الإسلامية": 4 محاور في البرنامج التوعوي لشهر رمضان المبارك

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ خطة توعوية خلال شهر رمضان المبارك، يتم تنفيذها إلكترونيًابموقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وتليجرام"، وبمشاركة الوعاظ والواعظات الأزهر الشريف

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن خطة التوعية بالمجمع خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي تُعد نوعية وتنفذ من خلال مجموعة من المحاور يتم تقديم المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها المسلمين غير الناطقين بالعربية، وفيما يتعلق بالمحور الأولى: وهو الفتاوى وتقدم بأكثر من شكل يناسب اهتمامات الجمهور المتابع، حيث يتم تقديم مجموعة من الفتاوى بشكل يومي، تُعرض مكتوبة ومسموعة ومرئية من خلال فيديوهات لأعضاء لجان الفتوى، ويشارك في هذه الفتاوى لجنة الفتوى الرئيسة، كما سيتم تحديد توقيت لاستقبال الفتاوى المباشرة والرد عليها، إلى جانب خدمة الفتاوى الإلكترونية المقدمة من خلال موقع المجمع، كما أنه للمرة الأولى ستقدم فتاوى نسائية بأصوات الواعظات.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن المحور الثاني: التوعية ويقوم على نشر مجموعة من الخواطر الدعوية التي توجه رسائل مباشرة ومختصرة ومرتبطة بحياة الناس، وتقدم هذه الرسائل مكتوبة باستخدام بعض وسائل الإبراز، ومسموعة ومرئية يشارك فيها الوعاظ والواعظات، وتركز هذه الرسائل على استعادة القيم الأخلاقية والمهجورة في المجتمع، ودعم جانب الإحساس بالمسؤولية المجتمعية في الحياة، وتخاطب تلك الرسائل فئات عمرية مختلفة من أفراد المجتمع كالأطفال والشباب وكبار السن والمرأة بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

وأوضح عيّاد أن المحور الثالث: وهو المحور التثقيفي ويستهدف أمرين: أولهما استغلال وقت الأزمة في تحقيق منفعة شخصية من خلال القراءة وتنمية العقل، وثانيهما: استغلال وقت الصيام في أنشطة تعود على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة، حيث يقوم المجمع من خلال هذا المحور بعرض ملخصات لبعض الكتب التي سيتم ترشيح قراءتها وأكثرها من السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تقدم الكتب بشكل مسموع للتيسير على البعض، كذلك سيشتمل هذا المحور على مبادرة يطلقها المجمع تحت عنوان "ابني عقلك" للمشاركة المجتمعية في نشر ثقافة القراءة بين الناس ودعوة الشباب لاستغلال أوقاتهم في بناء شخصيتهم العلمية والثقافية.

وأضاف عيّاد أن الفتاوى المتعلقة بشهر رمضان سيتم تقديمها بأشكال متنوعة تستهدف القضاء على الفتاوى الشاذة والمضللة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، وتشمل: نشر فتاوى شاملة للأحكام المتعلقة بالصيام وشهر رمضان، كما تشمل فتاوى مرئية مسجلة وبث مباشر للرد على الفتاوى.

وأشار إلى أن المحور الرابع: هو محور المرأة ويعرض بعض المشاركات التوعوية لواعظات الأزهر والتي تتمثل في جوانب تربوية وفتاوى نسائية واستحضار بعض النماذج لسيدات من عهد الصحابة والتابعين والعصر الحديث ممن كان لهن دورًا مجتمعيًا مهمًا، فضلًا عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها الواعظات يوميًاعبر مجموعات تواصل إلكترونية.

ويقدم المجمع برامج توعوية يومية عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر رابط فيس بوك: https://www.facebook.com/AIRCAzhar/، تويتر: https://twitter.com/AIRCAzhar، تيليجرام: https://t.me/AlAzharIslamicResearchAcademy.