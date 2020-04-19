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الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج مصابي كورونا

06:37 م الأحد 19 أبريل 2020
الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج مصابي كورونا

الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حالياً.

وقالت العسال في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد: "سحبنا بلازما من بعض المتعافين خلال الأيام الماضية، وسيتم تجريبها في العلاج".

ولفتت إلى أنه يجري استخدام الأدوية وفقًا لبروتوكول علاجي أعدته اللجنة العلمية وتم توزيعه على مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.

بدوره، قال مصدر مسؤول بالوزارة، إنه تم بدء تطبيق تجارب البلازما على 3 مرضى تعافوا من الفيروس.

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