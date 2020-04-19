لانتشال القطاع السياحي من الانهيار.. 10 قرارات عاجلة لمجلس الشؤون السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المجلس المصري للشؤون السياحية حزمة من الإجراءات والمقترحات لانتشال القطاع السياحي من الانهيار جراء جائحة كورونا التي ضربت البلاد.

وأعرب المجلس، في بيان له اليوم الأحد، عن تفاؤله بانحسار تلك المحنة قريبًا، مشددًا على ضرورة وضع برنامج وخطة عمل طموحة لما بعد الأزمة.

وناشد المجلس الحكومة بضرورة الوقوف إلى جانب قطاع السياحة في تلك الأزمة الطاحنة من خلال القرارات العاجلة التالية:

1- ضرورة تدخل الدولة من خلال دعم الشركات والمنشآت السياحية والفندقية؛ للمساهمة في سداد بند رواتب العاملين.

2- تحصيل دولار عن كل سائح وافد إلى مصر مستقبلًا؛ ليكون بمثابة نواة لصندوق طوارئ لتعويض رواتب العاملين بالقطاع في حال حدوث أزمات.

3- ضرورة تفعيل دور نقابة السياحيين لممارسة دورها في هذا الشأن، علاوة على الخدمات الاجتماعية الأخرى؛ مثل الرعاية الطبية وخلافه، مع تفعيل نظام تأميني خاص يتم من خلاله دفع رواتب تعويضية للعاملين.

4- النظر في تأجيل مواعيد سداد الضرائب وإعادة جدولتها لحين عودة السياحة إلى نشاطها الطبيعي.

5- تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة بالنشاط السياحي مع عدم احتساب فوائد عن فترة التأجيل.

6- تأجيل سداد قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين حتى زوال الأزمة.

7- النظر في مساهمة الدولة في تكاليف الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمنشآت السياحية والفندقية.

8- ضرورة قيام المحافظين بدعم العمالة السياحية -غير المقيدة- ماديًّا من خلال مخصص مادي تمنحه الدولة لكل محافظة.

9- على السفارات المصرية والمكاتب الفنية بدول العالم دور وواجب وطني مصيري في تلك المرحلة الحرجة من خلال لقاءات إعلامية وإصدار بيانات صحفية ورسائل إلكترونية لتوصيل المعلومات الصحيحة عن جهود الحكومة المصرية المبذولة لمواجهة الأزمة.

10- توجيه رسائل إيجابية مطمئنة متفائلة للمجتمع الدولي، مؤكدة تطلع مصر لاستعادة سائحيها والترحيب بهم على أرض الكنانة.