أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

نشاط رياح والسرعة تقارب 12 مترًا في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

11:44 ص السبت 18 أبريل 2020
نشاط رياح والسرعة تقارب 12 مترًا في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

جودة الهواء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 2.4 متر في الثانية إلى 11.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على شبين الكوم، ومتوسطة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيرزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.9 متر في الثانية إلى 9.1 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (سوهاج - أسوان)، وسيئة على (الأقصر – قنا)، وجيدة على (بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًأ وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.0 متر في الثانية إلى 11.7 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.6 متر في الثانية إلى 9.7 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على (الإسماعيلية – السويس)، ومتوسطة على (شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.4 متر في الثانية إلى 9 أمتار في الثانية.

جودة الهواء سرعة الرياح وزارة البيئة

الخبر التالى:

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية في "تعديل قانون الطوارئ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2234404

    عدد المصابين

  • 569809

    عدد المتعافين

  • 153793

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نظام ومواعيد جديدة.. كل ما تريد معرفته عن صرف مرتبات شهر أبريل