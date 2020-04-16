أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحري طقسًا معتدل نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، في حين يكون مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون حار نهارًا بارد ليلًا ، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحراراة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى 28 19

الوجه البحري 28 17

السواحل الشمالية الغربية 21 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 19

شمال الصعيد 32 13

جنوب الصعيد 35 20