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أمطار ورياح وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

08:00 ص الخميس 16 أبريل 2020
أمطار ورياح وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

أمطار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس. وقالت إن الطقس معتدل نهارًا على أغلب المناطق، شديد البرودة ليلًا، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان، أنها تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 28 - 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 28-17 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 30-19، وتتراوح على شمال الصعيد بين 32- 13، وعلى جنوب الصعيد بين 35- 17 درجة مئوية.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية طقس الخميس درجات الحرارة

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