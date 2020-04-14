الإفتاء تطالب المواطنين بعدم النزول للحدائق في شم النسيم: خطر على حياتك

كتب - محمود مصطفى:

طالبت دار الإفتاء المصرية، جموع المواطنين بعدم النزول إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بيوم شم النسيم.

وقالت الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، نطالب جميع المصريين بعدم النزول للحدائق والمتنزهات يوم ⁧‫#شم_النسيم‬".

وتابعت دار الإفتاء في منشورها:"‫التزم بالتعليمات الصحية فالتجمع فيه خطر على حياتك وحياة أسرتك".