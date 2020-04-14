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الإفتاء تطالب المواطنين بعدم النزول للحدائق في شم النسيم: خطر على حياتك

02:19 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الإفتاء تطالب المواطنين بعدم النزول للحدائق في شم النسيم: خطر على حياتك

صورة ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

طالبت دار الإفتاء المصرية، جموع المواطنين بعدم النزول إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بيوم شم النسيم.

وقالت الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، نطالب جميع المصريين بعدم النزول للحدائق والمتنزهات يوم ⁧‫#شم_النسيم‬".

وتابعت دار الإفتاء في منشورها:"‫التزم بالتعليمات الصحية فالتجمع فيه خطر على حياتك وحياة أسرتك".

شم النسيم دار الإفتاء المصرية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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