محافظ القاهرة: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على متضرري كورونا

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتورة راندا رزق، استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية، والكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأحد، إن المؤسسة بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي وزعت 10000 كرتونة تموينية تحوي السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التي تضررت من الأزمة التي سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث.

وأشاد محافظ القاهرة بدورمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ورعاية الأسر المتضررة منه.

وأكد المحافظ، أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني.