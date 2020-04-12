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"كيف تمت الاستفادة بمنحة قطاع الطاقة في أزمة كورونا؟".. برلماني يسأل رئيس الحكومة

03:50 م الأحد 12 أبريل 2020
"كيف تمت الاستفادة بمنحة قطاع الطاقة في أزمة كورونا؟".. برلماني يسأل رئيس الحكومة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدَّم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بشأن كيفية الاستفادة من منحة الدعم الفني لإصلاح قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي المقدمة من البنك الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار منحة "الدعم الفني لإصلاح قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي" المقدمة من البنك الدولي، والتي كان من بين أهدافها أن يتم عمل قاعدة بيانات للأسر الفقيرة معيشيًّا التي تكون أكثر عرضةً لتأثيرات إصلاح دعم الكهرباء، وتقديم الدعم اللازم لها، وذلك بتكلفة تقدر 5,6 مليون دولار أمريكي، وتم الانتهاء من المشروع في 31 يناير 2018.

وأضاف البرلماني في إطار تكاتف كل أجهزة الدولة المصرية واتخاذ الحكومة العديد من القرارات والمبادرات لتخفيف وطأة أزمة فيروس كورونا الاقتصادية على الطبقة الاجتماعية الفقيرة والأكثر احتياجًا، متسائلًا: كيف تمت الاستفادة من هذه المنحة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا إلى الدعم؟ وما القرارات التي صدرت في هذا الشأن استنادًا إلى هذه المنحة؟

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