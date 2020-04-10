محافظة القاهرة: مليون جنيه مستلزمات طبية ومواد تعقيم لمعهد الأورام

كتب - محمد نصار:

ثمن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياطيات من المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية لتساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ عميد معهد الأورام الدكتور حاتم ابو القاسم حيث سلمه التبرع المقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني تحت رعاية محافظة القاهرة والذى يشتمل على مجموعة من الأجهزة الطبية ومواد التعقيم وأجهزة لتوليد الأكسجين واستنشاق البخار بقيمة مليون جنيه .

واشتمل التبرع البالغ قيمته مليون جنيه على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت ايضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العينى لتطهير مبانى حي السيدة زينب وحى الخليفة ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد التغذية ومستشفى الحوض المرصود ومعهد الأورام ومستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني الفرنساوي .