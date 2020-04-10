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البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم دون حضور "الشعب"

11:24 ص الجمعة 10 أبريل 2020
البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم دون حضور "الشعب"

البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم دون حضور

كتب - مصطفى علي:
ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الجمعة، قداس جمعة ختام الصوم من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وسط حضور مجموعة من رهبان الدير والأساقفة من بينهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وعدد من أساقفة المجمع، وسط غياب "الشعب".

وسمي اليوم بجمعة ختام الصوم الكبير، لأنه تختتم فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الأربعيني، وهذه الجمعة تسبق جمعة العظيمة.

ومعروف بطقس جمعة ختام الصوم الكبير في الكنيسة أنه يقام فيه سر مسحة المرضى المعروف بالقنديل العام؛ وذلك قبل بدء القداس الإلهي.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائسبسبب تفشي فيروس كورونا، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.

تواضروس جمعة ختام الصوم عيد القيامة

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