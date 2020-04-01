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بأرقام العمارات والتواريخ.. ننشر مواعيد تسليم أول شقق بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

02:37 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
بأرقام العمارات والتواريخ.. ننشر مواعيد تسليم أول شقق بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

مشروع سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواعيد تسليم أول شقق من مشروع "سكن مصر"، للحاجزين.

وقال غنيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن 1296 شقة بمشروع "سكن مصر"، جاهزة للتسليم، لافتًا إلى أن هذه الشقق تقع ضمن مسلسلات 11- 12- 13 في المرحلة الأولى و7- 8- 9 ضمن المرحلة الثانية، لكنه تم إرجاء عمليات التسليم.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن عمليات التسليم ستبدا يوم 14 إبريل الجاري، وحتى 21 مايو المقبل.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن تسليم الشقق في الفترة السابقة، لتأخر بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرار بتخفيض ساعات التعامل مع الجمهور، وتعليق العمل بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين .

وأكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على الحاجزين التوجه لبنك الإسكان والتعمير، لإنهاء الإجــــراءات البنكية، ثم التوجه لجهاز التجمـــع الثالث بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وجاءت تواريخ التسليم وأرقام العمارات على النحو التالي:

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مشروع سكن مصر القاهرة الجديدة وحدات سكنية

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