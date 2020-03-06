ما هو فيروس كورونا المستجد 2019 وكيفية الوقاية منه؟ (فيديو)

كتب- محمد عاطف:

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو جديد بعنوان "ما هو فيروس كورونا المستجد 2019 وكيفية الوقاية منه؟"، في إطار توعية المواطنين بطبيعة الفيروس المستجد وكيفية الوقاية منه.

وأشار الفيديو، إلى أن فيروس "كورونا" فيروس حيواني ينتقل بين الحيوانات ويمكن أن ينتقل بين البشر، وتتمثل أعراضه في ضيق التنفس والسعال والحمى وقد يتطور إلى الالتهاب الرئوي، وينتقل الفيروس بالاختلاط المباشر بين الأشخاص أو من تطاير الرزاز من المصابين، مشددًا على أن المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس وارتداء الكمامات من أهم طرق الوقاية من المرض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.