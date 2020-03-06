أمطار ورياح مثيرة للرمال.. تفاصيل طقس الجمعة والسبت

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة (الجمعة ـ السبت).

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إن الأحوال الجوية تشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ووسط سيناء بارد ليلاً، دافء على شمال الصعيد نهارًا بارد ليلاً، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا بارد ليلاً.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري، متوسطة على السواحل الشمالية، على أن تظهر الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتنشط على وسط سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21 - 15، والوجة البحري 21 - 14، والسواحل الشمالية 19 - 14، وجنوب سيناء والغردقة 27 - 17 وشمال الصعيد 23 - 14، وجنوب الصعيد 27 - 15.

وعن طقس السبت، يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد.

وتظهر الشبورة الكثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 22 – 11، والوجة البحري 22 – 11، والسواحل الشمالية 21 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 – 16، وشمال الصعيد 23 - 9، جنوب الصعيد، 26 - 10.​