لتخفيف الأعباء عنهم.. بحث دعم العمالة غير المنتظمة بالأندية والمركز الرياضية

كتب - يوسف عفيفي:

اجتمع محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة؛ لبحث وضع آليات تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالأندية والمراكز الرياضية بالمحافظات، لإعداد التدابير اللازمة لذلك بهذا القطاع العريض، وذلك بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.

وشدد سعفان، خلال الاجتماع، على حرص الوزارة في التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا" وما يتبع ذلك من آثار سلبية، بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من العمالة اليومية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة إنه كلَّف مراكز الشباب والهيئات الرياضية بعمل حصر وتجميع بيانات العمالة غير المنتظمة؛ لبحث سُبل تعويضهم عن هذا الضرر، فضلًا عن التمهيد لعمل صندوق لدعم تلك الفئة، مقترحًا تدريبهم إلكترونيًّا بالتعاون مع وزارتَي الاتصالات والتضامن الاجتماعي.



وأضاف صبحي أنه من المقترح أن يستمر عمل الصندوق بشكل دائم حتى بعد المرور من تلك الأزمة ودعمه بصفة مستمرة؛ لمواجهة أي ظروف قد تحدث مستقبلًا وتؤثر على تلك الفئة بقطاعَيها؛ سواء ما يخص الأندية الرياضية أو مراكز الشباب، لافتًا إلى أنه تم تخصيص دعم كامل لمراكز الشباب في الفترة الماضية يشمل جميع الأنشطة دون تحديد نشاط معين.



وفي السياق ذاته، نوه وزير القوى العاملة بضرورة إنشاء صناديق لدعم تلك الفئة في مختلف المجالات، وضمان دعمها بصفة دائمة؛ ليس في قطاع الشباب والرياضة فقط، وإنما في كل القطاعات؛ حتى لا نتعرض إلى مثل تلك الأزمات مرة أخرى، مع ضمان سُبل تمويلها بالطرق الممكنة المتاحة لمواجهة أية أزمة قد تحدث وتؤثر على تلك الفئة.

ومن جانبه، كشف وزير الشباب والرياضة، أنه تم خلال الفترة السابقة دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية الموجودة بكل المحافظات بنحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأندية الكبيرة لم تدخل ضمن هذا الدعم، لافتًا إلى أن هذه المبالغ لن تكفي لمواجهة الفترة القادمة، وتغطية أجور العاملين بها وسداد مستحقاتهم.



وعرض وزير الشباب والرياضة أعداد العمالة غير المنتظمة المؤقتة بالأندية الرياضية في محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تقدر بنحو 19 ألفًا و407 عمال في 439 ناديًا رياضيًّا، و8 آلاف و702 عامل في 27 مركز شباب، بإجمالي 28 ألفًا و109 عمال يعملون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.