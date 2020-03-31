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استعدادًا لاستقبال الرحلات فور الاستئناف.. استمرار حملات تطهير المطارات لمواجهة "كورونا"

03:06 م الثلاثاء 31 مارس 2020
استعدادًا لاستقبال الرحلات فور الاستئناف.. استمرار حملات تطهير المطارات لمواجهة "كورونا"

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

واصلت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "covid -19"؛ من خلال زيادة عمليات التطهير وتعقيم الصالات ومباني الركاب والأرصفة المحيطة بها بمعدل مرتَين يوميًّا.

وأوضحت مصادر بالشركة أنه يتم التخلص الأمن من النفايات وَفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم، لافتةً إلى أنه تم استغلال التوقف في مطار شرم الشيخ؛ لاستكمال عمليات الصيانة اللازمة للمطار، استعدادًا للتشغيل في أي وقت بأعلى كفاءة.

ونوهت المصادر بأن حملات التطهير الاحترازية شملت كلًّا من مطارات (شرم الشيخ والنزهة والداخلة)، وتقوم بالمرور على باقي المطارات بصفة يومية، في إطار خطة الشركة لتعقيم وتطهير كل المطارات، وعمل صيانة شاملة استغلالًا لتوقف الرحلات؛ حتى تكون المطارات جاهزة تمامًا لاستقبال الركاب والرحلات فور استئناف الحركة.

الشركة المصرية للمطارات فيروس كورونا وزارة الصحة إحنا أقوي من كورونا

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