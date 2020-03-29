​"الثقافة" تحيي ذكرى رحيل العندليب وتستعرض مشوار الموجي على "يوتيوب"

كتب- محمد عاطف:

تحيي وزارة الثقافة يوم الثلاثاء، المقبل ذكرى رحيل العندليب عبدالحليم حافظ، من خلال بث أمسية غنائية ضمن المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" على قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الأمسية الغنائية أقامتها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ بمشاركة نجوم الأوبرا مي الجبيلي، مي حسن، حنان عصام، نهى حافظ، هاني عامر، محمد الخولي، محمد متولي، وأحمد عفت.

وتتضمن الأمسية مختارات من أعمال العندليب الأسمر الشهيرة التي شكلت جزء من وجدان الشعب المصري والعربي، يعقبها فيلم وثائقي من إنتاج المركز القومي للسينما يتناول مشوار الموسيقار محمد الموجي وأهم المحطات في حياته، إلى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم في أعمال فنية خالدة.