الآثار تستكمل تعقيم وتطهير متاحف الجمهورية - صور



كتب- محمد عاطف:



استكمل قطاع المتاحف، اليوم الخميس، أعمال تطهير وتعقيم مختلف المتاحف بجميع أنحاء الجمهورية.



وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال تعقيم وتطهير متاحف اليوم شملت متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، ومتحف قصر المنيل، ومتحف مركب خوفو، ومتخف النسيج المصري، ومتحف الشرطة بالقلعة، ومتحف جاير أندرسون، ومتحف المطار، ومتحف السويس القومي، ومتحف مطروح، ومتحف العريش، ومتحف سوهاج القومي، ومتحف تل بسطا.



وأكد عثمان، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت بواسطة فريق متخصص من وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وشمل جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وتمت أعمال التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.



وقال الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت المتحف بالكامل والذي يضم 25 قاعة عرض، والمخازن، والمبنى الإداري والترميم.



وأوضح ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف المنيل، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت بالشراكة مع المجتمع المدني بالمنيل وبالتعاون مع الأمناء بالمتحف وأفراد الأمن، حيث شملت جميع السرايات الموجودة بالمتحف والمكاتب الإدارية والمداخل ودورات المياه.



وفي نفس السياق أوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على شارع المعز، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت المباني الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للآثار؛ حيث تم تعقيم وتطهير قصر إسماعيل باشا المفتش بلاظوغلي بالتعاون مركز البحوث لقطاع المشروعات التابع للوزارة.



وأشار صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، إلى أنه جارِ استكمال أعمال التعقيم والتطهير في المنطقه الأثرية، وتضمنت مختلف المقابر ومركز الزوار.