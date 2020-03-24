الأزهر: لا توجد صفحات للإمام الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي
كتب - محمود مصطفى:
أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان له الثلاثاء، أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أي صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».
وأشار إلى أن روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:
صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك:
إنستجرام:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
402
عدد المصابين
-
80
عدد المتعافين
-
20
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
409017
عدد المصابين
-
106593
عدد المتعافين
-
18245
عدد الوفيات
إعلان