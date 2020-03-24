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الأزهر: لا توجد صفحات للإمام الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي

09:42 م الثلاثاء 24 مارس 2020
الأزهر: لا توجد صفحات للإمام الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي

المركز الإعلاميُّ بالأزهر الشَّريف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان له الثلاثاء، أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أي صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

وأشار إلى أن روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحة الأزهر على فيسبوك:

صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك:

تويتر:

إنستجرام:

يوتيوب:

المركز الإعلامي للأزهر أحمد الطيب وسائل التواصل الاجتماعي الأزهر الشريف

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