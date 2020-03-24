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بالفيديو.. السيسي يتفقد نماذج أجهزة ومعدات التطهير لمواجهة كورونا

08:05 م الثلاثاء 24 مارس 2020
بالفيديو.. السيسي يتفقد نماذج أجهزة ومعدات التطهير لمواجهة كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض النماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقاً لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح السفير بسام راضي، أن ذلك يأتي في إطار مُساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

السيسي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة الدولة للإنتاج الحربي

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