"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الهواء
كتب- أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.
وأضافت المنظمة في تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين، أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.
وطالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
366
عدد المصابين
-
68
عدد المتعافين
-
19
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
373647
عدد المصابين
-
101399
عدد المتعافين
-
16319
عدد الوفيات
إعلان