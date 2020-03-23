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المتحدة للخدمات الإعلامية: 6 نشرات إخبارية ضد "كورونا" على "DMC"

05:50 م الإثنين 23 مارس 2020
المتحدة للخدمات الإعلامية: 6 نشرات إخبارية ضد "كورونا" على "DMC"

المهندس حسام صالح

كتب- مصطفى علي:

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق 6 نشرات إخبارية يومية بعنوان "ضد كورونا"، وهي خدمة إخبارية جديدة بمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19) على قناة DMC العامة، وتشمل تغطية محلية وعالمية لأبرز أخبار فيروس كورونا، ومتابعة الأزمة وتحليلاتها بتقارير مختلفة وتوعوية، للخروج من الأزمة الصحية العالمية.

وأفاد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الأبحاث أثبتت احتياج المشاهد إلى خدمات معلوماتية طوال اليوم حول فيروس كورونا المستجد، خاصة عقب تلاحق الأحداث التي نتج عنها ارتفاع نسب مشاهدة الأخبار الخاصة بالأزمة على كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومن ثم كان قرار إطلاق تلك الخدمة على قناة DMC كخدمة إخبارية وتوعوية على مدار اليوم، تشمل 6 نشرات إخبارية طوال اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً.

حسام صالح المتحدة للخدمات الإعلامية ضد كورونا نشرات إخبارية قناة DMC العامة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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