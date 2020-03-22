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"ليه بنجيب أكتر من حاجتنا".. السيسي يعلق على شراء السلع بكميات كبيرة

05:30 م الأحد 22 مارس 2020
"ليه بنجيب أكتر من حاجتنا".. السيسي يعلق على شراء السلع بكميات كبيرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تعاني من أي مشكلة فيما يتعلق باحتياطيات السلع الغذائية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: "معندناش مشكلة خالص في السلع مفيش مشكلة في أي حاجة، ودايمًا في كل لقاءاتنا مع الحكومة، بيكون العنوان الرئيسي مع وزير التموين حجم الاحتياطي المتوفر لدى الدولة".

وتابع الرئيس السيسي: "مفيش أي حاجة تقل عن 3 أشهر سواء أرز أو زيت أو سكر، ده موجود طيب، إحنا بنتكالب ليه، وننزل نجيب أكتر من حاجتنا ليه، متحملش نفسك أعباء مالية، وأنت مش محتاج تعمل كدة، الحاجة موجودة وإن شاء الله مش هتنتهي".

الرئيس السيسي احتياطات السلع الغذائية مصر فيروس كورونا

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