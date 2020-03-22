السيسي عن تساؤلات تدبير 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا: "هي مصر قليلة ولا إيه؟"
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية قادرة على الصمود أمام التحديات، مضيفًا: "لما قولنا نخصص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا اتقال هتجيبوا الـ100 مليار منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: "هنقدر ومش عايز أقول في نقاش الموازنة مع الحكومة بنتكلم على إننا لازم يكون لينا احتياطيات أكبر من كده علشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه".
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