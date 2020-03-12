أمطار غزيرة ورعدية.. تعرف على تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد، مع بداية فترة من التقلبات الجوية.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على الأنحاء كافة، تصل إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 6 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 14 20

دمنهور 15 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 14 19

مطروح 11 16

السلوم 11 16

سيوة 11 15

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 13 21

رفح 13 21

رأس سدر 16 26

نخل 12 30

نويبع 20 26

طابا 16 26

كاترين 11 19

الطور 17 28

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 16 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 14 22

بني سويف 14 22

المنيا 14 23

أسيوط 12 24

سوهاج 14 25

قنا 15 30

الأقصر 16 32

أسوان 17 33

أبو سمبل 20 31

الوادي الجديد 16 24

شلاتين 18 30

أبو رماد 17 29

حلايب 19 29

رأس حدربة 19 28