"الشبكة لن تتحمل".. وزير الإسكان: قد نضطر لقطع المياه عن مناطق غدًا

كتب - محمد عبدالناصر:

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "نملك مجموعة من الإجراءات نتخذها مسبقا ومنها تخفيض ضغوط شبكة المياه عن بعض المناطق ومتابعة تصريف المياه داخل شبكة الصرف الصحي، وقد يتم قطع المياه الشرب عن بعض المناطق لاستيعاب كمية الأمطار التي يتوقع أن تهبط والتي توفق المعدلات الطبليعية".

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم رصد الأماكن التي تتجمع بها المياه بناء على هذا الأساس تم تجهيز المعدات وإعادة توزيعها لضمان وجود مثل هذه الأجهزة لمواجهة أي طوارئ.

وأضاف وزير الإسكان أن شبكات الصرف لن تستوعب أكثر من ربع أو خمس الأمطار المتوقع سقوطها.