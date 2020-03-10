وزير الإعلام: من مصلحتنا أن نعلن الحقائق بشأن فيروس كورونا
04:36 م الثلاثاء 10 مارس 2020
كتب- مصطفى علي وأحمد جمعة:
قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بحضور وزيري الصحة والسياحة، يأتي للحديث عن آخر أوضاع تطورات فيروس كورونا، كضيفا: "من مصلحتنا أن تتضح الحقيقة للجميع".
ويعقد وزراء الإعلام والسياحة والصحة مؤتمرا صحفيا الآن لإعلان آخر تطورات الأوضاع فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
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