وزير الإعلام: من مصلحتنا أن نعلن الحقائق بشأن فيروس كورونا

كتب- مصطفى علي وأحمد جمعة:

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بحضور وزيري الصحة والسياحة، يأتي للحديث عن آخر أوضاع تطورات فيروس كورونا، كضيفا: "من مصلحتنا أن تتضح الحقيقة للجميع".

ويعقد وزراء الإعلام والسياحة والصحة مؤتمرا صحفيا الآن لإعلان آخر تطورات الأوضاع فيما يخص فيروس كورونا المستجد.